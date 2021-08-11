التيار الوطني الحر - كولكو اوتاوا يرفع علم لبنان في علياء سماء العاصمة الكندية

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من ربوع كندا تحديدا من العاصمة أوتاوا، رفرف العلم اللبناني في الاعالي فوق نهر غاتينو ما بين مقاطعتي "كيبيك وانتاريو" رسالة أرادها ناشطو التيار الوطني الحر في أوتاوا ان تكون رسالة تعبر عن مدى تعلقهم بوطنهم الام و إيمانهم و فخرهم بالانتماء لهذا البلد.

كما تقرر إقامة نشاط تضامنا مع أهالي الشهداء الذين فقدوا اعزاءهم جراء الانفجار الاليم الذي حطم واجهة لبنان الحضارية، تخلله رفع الصلوات لراحة انفس الشهداء و الوقوف دقيقة صمت احتراما لتضحياتهم و من ثم اطلاق مسبحة في الهواء تحمل علم لبنان الذي ارتفع مرة ثانية في سماء اوتاوا.