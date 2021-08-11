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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آب 2011

11
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 الأخبار: البطاقة التمويلية: 15دولاراً للفرد

فقدان المازوت يطفئ لبنان
انفجار المرفأ: التحقيق يُسقط فرضية الاعتداء ويرسم خريطة وصول النيترات

 

 



الديار: التدقيق الجنائي عقدة إضافية في التأليف

مشهد الفوضى يتوسّع ويصل إلى داخل منازل اللبنانيين...

 

 



نداء الوطن: "حزب الله" يحضّ على عصيان بيطار... و"الأهالي" يحاصرون "جلسة العار"
إستياء ديبلوماسي من عون: "ينحر" شعبه!

 

 

 

 

اللواء: مافيا تدمير البلد وأيتام العهد القوي يتوطآن على تسريع الإنهيار!
خلافات التأليف تتوسع.. والجلسة النيابية غداً بين ضغوطات باسيل والشارع

 

 

 

 

البناء: التشاؤم في المسار الحكومي يقارب اليأس… والضيق في حياة الناس يقارب الإنفجار الدعوة لقمة بغداد بمشاركة تركيا والسعودية وإيران وسورية نهاية آب تتصدر المشهد الإقليمي ماكرون مشاركا ًويدعو لبنان لحجز مقعد… وحكومة سورية جديدة لترجمة خطاب الأسد

 

 

 


الجمهورية: ميقاتي لـ الجمهورية: لن أشكل حكومة خلافات

 

 

 


النهار: الكهرباء والمحروقات والدواء كوارث تنذر بالإنفجار

 

 

 

 

the daily star: Govt formation at standstill in absence of new talks

 

 

 

l'orient le jour: Black-out forcé : les Libanais à la merci des propriétaires de générateurs

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