نداء الوطن: إنفجار المرفأ: معلومات مهمة ومفيدة للتحقيق

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في جديد قضية انفجار المرفأ، يبدو القاضي طارق بيطار عازماً على المضي قدماً في تحقيقاته متجاهلاً محاولات تطويقه من قبل أفرقاء السلطة، وأفيد في هذا الإطار أنه استمع أمس إلى إفادة اثنين من الشهود، كانا قد أدليا بمعلومات مهمة ومفيدة للتحقيق خلال إحدى الإطلالات الإعلامية، بحيث أكد أحدهما أنه ساهم على مرحلتين في نقل حمولة "نيترات الأمونيوم" إلى الجنوب، وتحدث الآخر عن مشاهدته لمواكب من الآليات "المفيّمة" التي كانت تدخل إلى حرم المرفأ حيث تم تخزين شحنة النيترات قبل انفجارها في الرابع من آب.