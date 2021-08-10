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وزير الصحة بحث في تبادل الخبرات مع الجامعة الأميركية في بيروت لتقييم ملفات الأدوية المستوردة

10
AUGUST
2021
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إلتقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، وفدا من الخبراء في شؤون الدواء، ضم العميد الفخري لكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور نديم قرطاس، الخبير الدكتور حسني شبارو ومدير مختبرات البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الدكتور محمد أبيض.

وتناول البحث سبل التعاون بين الوزارة والمختبرات الجامعية بما فيها مختبرات الجامعة الأميركية، وتبادل الخبرات في درس ملفات الأدوية المستوردة والمصنعة محليا بما يضمن جودة الأدوية وسلامتها وفاعليتها.

ويأتي هذا الإجتماع من ضمن سلسلة المراسلات التي يجريها الوزير حسن مع الجامعات الطبية لانتداب اختصاصيين أكاديميين وبحثيين، لتشكيل لجنة علمية فنية مهمتها مواكبة الوزارة في دراسة الملفات الفنية للادوية، لإطلاق الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع للادوية المفقودة في السوق.

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