استمرار قطع طريق اقليم الخروب وحافلات من شحيم شاركت ونصب خيم للمبيت ليلا

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قليم الخروب - اكد سائقو السيارات والآليات العاملة على المازوت، "الإستمرار في اقفال الطريق العام في اقليم الخروب، في محلة فريسين في بلدة كترمايا، مقابل تعاونية "المخازن "، مساء اليوم وحتى يوم غد". واشاروا الى انهم "لن يفتحوا الطريق قبل تأمين المازوت لسياراتهم لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم".



وكانت جرت مفاوضات بين الشبان وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي التي حضرت الى المكان، لكن الجهود باءت بالفشل في فتح الطريق، حيث اصر السائقون على اقفالها حتى تحقيق مطالبهم .



وفي مبادرة داعمة لهذا التحرك، ركن سائقو واصحاب الحافلات الكبيرة "بولمن" من بلدة شحيم، التي كانت تقل ابناء الاقليم من بيروت، في وسط الطريق، تضامنا مع المحتجين، واقفلوا الحافلات وتوجهوا الى بلدة شحيم، بعد ان ثمن المحتجون هذه الخطوة.



كما قرر المحتجون المبيت ليلا في المكان، حيث قرروا نصب الخيم في وسط الطريق، والمبيت بداخلها حتى الصباح.