living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسام الأرز من رتبة ضابط للبروفسور زيدان كرم تقديرا لعطاءاته الطبية والإنسانية

10
AUGUST
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وسام الأرز من رتبة ضابط للبروفسور زيدان كرم
تقديرا لعطاءاته الطبية والإنسانية
قلّد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالنائب الدكتور ماريو عون وسامَ الأرز من رتبة ضابط، للاختصاصي في طب القلب البروفسور زيدان كرم، تكريما له على سنواتٍ من العطاءِ في المجالين الطبي والإنساني، في احتفال في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) حضره عدد من الأطباء والاهل والاصدقاء.
والقى المدير العام للمستشفى السيد ادغار جوجو كلمة قال فيها: "في زمنٍ يغادرُنا فيه الأطباء بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، يشكل البروفسور زيدان كرم رمزاً للصمودِ والتمسك بالوطن، هو الذي واصل رسالتَه طوال سنواتِ الحرب، يداوي القلوب ويخفف من الامها، غير غافلٍ عن متابعة التطور في الطب رغم انشغالاته الكثيرة. ولطالما وضع خبراتِه في مؤلفاتٍ تشكلُ مراجع مهمة لطلاب الطب والأطباء معا ومنها كتابُه الأخير "تاريخ طب القلب في العالم وفي لبنان".
لا شك في أن طبياً من طينة المكرم، هو نقطة مضيئة يستنير بها الأطباء الشباب بل الجيل الناشئ الذي يجب ان يحمِلَ على كتفيهِ مهمة انهاض لبنان، وفي هذا السياق لا يسعُنا الا ان نقول إن مستشفى القديس جاورجيوس يفخَر بأطبائه الحاليين والسابقين، وجميعِ العاملين فيه الذين واجهوا بشجاعةٍ ورجاء محنَتي كورونا وتفجير المرفأ الذي دمر اكثر من 85 في المئة من هذا المستشفى، لكنه لم يُدَمّر الروحَ التي اعادت الحياة الى هذا المكان المولج بانقاذ أرواح الاخرين.
ان الاحتفال بتقديم الوسام تأخر بسبب كورونا والتفجير سنتين، ذلك ان قرار رئيس الجمهورية بمنح الوسام صدر قبل الازمتين. وهنا نلفت الى ان ازمة ثالثة تعصف بالمستشفى وبكل لبنان، هي ازمة النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية. وهنا نناشد الدولة العمل بكل الوسائل على حل هذه المُعضلة، خشية ان نصل الى مكانٍ تتعذر فيه المعالجة".
وتحدث الدكتور ماريو عيون عن تجربته الصحية الإيجابية مع مستشفى الروم وقال :"تقديرا لعطاءاتك الطبية والإنسانية ومسيرتك الطويلة في المجال الطبي، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحك وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، وكلفني وشرفني ان اقلدك إياه في هذه المناسبة، وان أتقدم منك باحر التهاني والتمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار".
وبعد تقليده الوسام رد الدكتور زيدان كرم بكلمة شكر فيها: "فخامة رئيس الجمهورية لتكريمي بهذا الوسام الرفيع وأوفد الدكتور ماريو عون ممثلا عنه، والطلب من الله مساعدته في مهمته الصعبة ليخرج البلاد من الحالة السيئة التي نتخبط بها. والشكر لسيادة المتروبوليت الياس عوده، كما أطلب من الروح القدس ان ينير قصر بعبدا والرئيس المكلف ليبشروننا بولادة الحكومة المنتظرة". وشكر جميع العاملين في مستشفى القديس جاورجيوس "وبالأخص الإدارة الطبية والرفاق الأطباء، واتوجه بشكر خاص للأصدقاء والعائلة لمشاركتهم في هذه المناسبة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout