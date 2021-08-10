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وسام الأرز من رتبة ضابط للبروفسور زيدان كرم

تقديرا لعطاءاته الطبية والإنسانية

قلّد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالنائب الدكتور ماريو عون وسامَ الأرز من رتبة ضابط، للاختصاصي في طب القلب البروفسور زيدان كرم، تكريما له على سنواتٍ من العطاءِ في المجالين الطبي والإنساني، في احتفال في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) حضره عدد من الأطباء والاهل والاصدقاء.

والقى المدير العام للمستشفى السيد ادغار جوجو كلمة قال فيها: "في زمنٍ يغادرُنا فيه الأطباء بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، يشكل البروفسور زيدان كرم رمزاً للصمودِ والتمسك بالوطن، هو الذي واصل رسالتَه طوال سنواتِ الحرب، يداوي القلوب ويخفف من الامها، غير غافلٍ عن متابعة التطور في الطب رغم انشغالاته الكثيرة. ولطالما وضع خبراتِه في مؤلفاتٍ تشكلُ مراجع مهمة لطلاب الطب والأطباء معا ومنها كتابُه الأخير "تاريخ طب القلب في العالم وفي لبنان".

لا شك في أن طبياً من طينة المكرم، هو نقطة مضيئة يستنير بها الأطباء الشباب بل الجيل الناشئ الذي يجب ان يحمِلَ على كتفيهِ مهمة انهاض لبنان، وفي هذا السياق لا يسعُنا الا ان نقول إن مستشفى القديس جاورجيوس يفخَر بأطبائه الحاليين والسابقين، وجميعِ العاملين فيه الذين واجهوا بشجاعةٍ ورجاء محنَتي كورونا وتفجير المرفأ الذي دمر اكثر من 85 في المئة من هذا المستشفى، لكنه لم يُدَمّر الروحَ التي اعادت الحياة الى هذا المكان المولج بانقاذ أرواح الاخرين.

ان الاحتفال بتقديم الوسام تأخر بسبب كورونا والتفجير سنتين، ذلك ان قرار رئيس الجمهورية بمنح الوسام صدر قبل الازمتين. وهنا نلفت الى ان ازمة ثالثة تعصف بالمستشفى وبكل لبنان، هي ازمة النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية. وهنا نناشد الدولة العمل بكل الوسائل على حل هذه المُعضلة، خشية ان نصل الى مكانٍ تتعذر فيه المعالجة".

وتحدث الدكتور ماريو عيون عن تجربته الصحية الإيجابية مع مستشفى الروم وقال :"تقديرا لعطاءاتك الطبية والإنسانية ومسيرتك الطويلة في المجال الطبي، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحك وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، وكلفني وشرفني ان اقلدك إياه في هذه المناسبة، وان أتقدم منك باحر التهاني والتمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار".

وبعد تقليده الوسام رد الدكتور زيدان كرم بكلمة شكر فيها: "فخامة رئيس الجمهورية لتكريمي بهذا الوسام الرفيع وأوفد الدكتور ماريو عون ممثلا عنه، والطلب من الله مساعدته في مهمته الصعبة ليخرج البلاد من الحالة السيئة التي نتخبط بها. والشكر لسيادة المتروبوليت الياس عوده، كما أطلب من الروح القدس ان ينير قصر بعبدا والرئيس المكلف ليبشروننا بولادة الحكومة المنتظرة". وشكر جميع العاملين في مستشفى القديس جاورجيوس "وبالأخص الإدارة الطبية والرفاق الأطباء، واتوجه بشكر خاص للأصدقاء والعائلة لمشاركتهم في هذه المناسبة".