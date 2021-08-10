دياب ترأس عن بعد اجتماع لجنة متابعة البطاقة التمويلية والمشرفية: متفائلون بأننا سنتمكن من إنجاز هذه المهمة سريعا

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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عن بعد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية المعنية بمتابعة مشروع البطاقة التمويلية، حضره الوزراء: زينة عكر، راوول نعمه، رمزي المشرفية، عماد حب الله وغادة شريم، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.



وبعد الاجتماع صرح المشرفية فقال: "عقدت اللجنة الوزارية المولجة بوضع معايير وآلية تطبيق البطاقة التمويلية الإلكترونية اجتماعها برئاسة دولة الرئيس حسان دياب عن بعد. ناقشنا اليوم الصيغة الأخيرة وأجرينا بعض التعديلات في ظل الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة، ويمكننا الآن أن نقول أن هذه الصيغة نهائية بعد أن وضِعت اللمسات الأخيرة عليها. سنعمل الآن على إطلاق عمل اللجنة التقنية من أجل الشروع بأقرب وقت بوضع هذه الآلية موضع التطبيق الفعلي. نحن متفائلون بأننا سنتمكن من إنجاز هذه المهمة سريعا، خصوصا في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم الأزمات وزيادة الضغوط الاجتماعية على اللبنانيين".