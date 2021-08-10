بري عرض مع فهمي الاوضاع الامنية والمستجدات السياسية وتلقى رسالة من نظيره السوري

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع الامنية والمستجدات السياسية خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي.

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس نجل النائب الراحل مصطفى الحسيني المحامي فراس الحسيني.



على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري رسالة من نظيره رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ تضمنت شرحا عن الاعتداءات التي تطاول اجزاء من اراضي الجمهورية العربية السورية بشكل عام وعملية قطع المياه المتكرر عن مدينة الحسكة وجوارها بشكل خاص.