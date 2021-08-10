توقف الأعمال في قلم نفوس القبيات.. والسبب؟

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شكا عدد من أهالي ومخاتير منطقة الدريب عكار من انقطاع الكهرباء عن قلم نفوس القبيات، وتوقف الاعمال فيه بشكل نهائي، بفعل قطع صاحب مولد الاشتراك التيار عن المركز نتيجة عدم دفع الفاتورة.

ودعا الاهالي "الجهات المسؤولة المعنية الى تأمين التيار بالسرعة الممكنة لهذا المركز الذي يؤمن كافة المعاملات (بطاقات الهوية، واخراجات قيد ووثائق زواج وولادة ووفاة) لعشرات الاف المواطنين من سكان البلدات والقرى في هذه المنطقة، وخصوصا المرضى الذين يريدون انجاز معاملاتهم القانونية لضمان تلقيهم العلاج وخصوصا اخراجات القيد الافرادية والعائلية".