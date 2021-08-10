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الرئيس عون اتصل بالبطريرك الراعي: التعرض للمقام البطريركي وشخص البطريرك مدان ومرفوض

10
AUGUST
2021
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اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا قبل ظهر اليوم، بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وتداول معه في الأوضاع الراهنة والمستجدات الأخيرة.

كما تم التطرق الى ما تعرّض له المقام البطريركي وشخص البطريرك من حملات مدانة ومرفوضة من أي جهة أتت وتحت أي أي ذريعة او حجّة. وشدّد الرئيس عون خلال الاتصال على ان حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور، وأي رأي آخر يجب ان يبقى في الاطار السياسي ولا يجنح الى التجريح والإساءة حفاظا على الوحدة الوطنية ضمانة الاستقرار العام في البلاد.

برقية شكر من البابا
على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون برقية من الحبر الأعظم البابا فرنسيس شكره فيها على البرقية التي أرسلها اليه رئيس الجمهورية متمنيا له فيها التعافي السريع والصحة الدائمة إثر العملية الجراحية التي اجراها قداسته في تموز الماضي.

برقية شكر من الرئيس القبرصي
كذلك، تلقى رئيس الجمهورية برقية من نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس شكره فيها على تضامنه مع الشعب القبرصي إثر الحرائق التي اندلعت في الجزيرة. وشدد الرئيس القبرصي على ان بلاده إذ تعتز بالصداقة المتينة التي تجمعها ولبنان، ستبقى الى جانب الشعب اللبناني داعمة له في مختلف الظروف.

اتصال بالرئيس دياب
الى ذلك، اجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفيا برئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اطمأن فيه الى صحته، بعد حالة الحجر التي دخلها إثر مخالطته شخصا تبيّن انه مصاب بجائحة كورونا.

 

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