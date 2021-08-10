أمطار متفرقة غداً؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومتقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل الأمطار المتفرقة (خفيفة إلى معتدلة) أحيانا خصوصا في الشمال والشمال الشرقي للبلاد اعتبارا من الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر.