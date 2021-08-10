صحناوي تقدم بطلب من اجل تأمين اللازم لرفع ساعات التغذية الكهربائية في المنطقة المتضررة جراء إنفجار المرفأ

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غرّد النائب نقولا صحناوي عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

تقدمت اليوم بطلب من رئيس الحكومة ووزير الطاقة من اجل تأمين اللازم لرفع ساعات التغذية الكهربائية في المنطقة المتضررة جراء إنفجار المرفأ، كما طالبتهم بتأمين مادة المازوت للمولدات وذلك بهدف تمكين الأهالي من العودة التدريجية الى منازلهم، هم الذين تكبدوا الكثير، واصرّوا على العودة.

واضاف: كما وتقدمت من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت بطلب رصد مبلغ من ميزانية البلدية، لتأمين مادة المازوت للمولدات، على ان تشرف اجهزة البلدية على التوزيع العادل والاستهلاك الشفاف، وذلك لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الأهالي بسبب الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.