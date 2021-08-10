اللجنة المركزية للإعلام في التيار تنفي ما ورد في صحيفة الشرق الاوسط

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:



تنفي اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر جملةً وتفصيلاً، ما ذكرته صحيفة "الشرق الاوسط" هذا الصباح في صدر صفحتها الأولى، عن إيفاد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس التيار النائب جبران باسيل للقاء دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في سياق رواية مختلقة بكاملها تتضمّن تدخلاً فرنسياً مزعوماً معه، أوردتها عن تطورات الشأن الحكومي.

كما تنفي اللجنة ما أورده موقعا "المدن" و"ليبانون ديبايت" تباعاً عن عشاء جمع الرئيس ميقاتي بالنائب باسيل يوم الأحد وعن تفاوض يجري بينهما.

وتحض اللجنة وسائل الاعلام تلك على التزام المهنية والموضوعية والامتناع عن فبركة أخبار وترويج أكاذيب معروفة الغاية.