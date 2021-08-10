هذا هو "السعر الفعليّ" لصفيحة البنزين في حال رفع الدعم

A + A -

لفت عضو تجمّع الشركات المستوردة مارون الشماس، إلى أن "السبب الرئيسيّ لشح المحروقات هو تقنين التيار الكهربائي بسبب ما يشكله من ضغط على المولدات، وبالتالي تزايد الطلب على المازوت".

وفي حديث إذاعيّ لـ"صوت كل لبنان"، قال الشماس: "مصرف لبنان يقول إنه لم يعد لديه الأموال الكافية أو سيضطر للمس بالاحتياطي والمواطن هو الضحية في كل ذلك، ونحن اليوم ندور في حلقة مفرغة".

وأضاف "لا يمكن اليوم رفع الدعم من دون تقديم بديل للأسر التي كانت بالفعل بحاجة للدعم، ولا يمكن الاستمرار بدعم السلع بل يجب دعم الأشخاص والأفراد".

وأشار الشماس إلى أن "السعر الفعليّ لصفيحة البنزين في حال رفع الدعم هو 12 دولاراً ونصف وسعر المازوت هو 12 دولاراً بحسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية".