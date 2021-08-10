"تفاؤل بتشكيلِ حكومة لبنان قبل هذا التاريخ"!؟

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أعطى عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب جورج عطالله، "نسبة 50 في المئة إيجابية و50 في المئة سلبية في ما خصّ المداولات القائمة حتى الساعة لتشكيل الحكومة".

وإعتبر أنّ "بعض ما يتمّ تداوله عبر وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، لأنّ العملية أبعد بكثير عما يجري الحديث عنه، فالتصوّر المتداول بين الرئيسين عون وميقاتي هو: هل سنذهب إلى حكومة على أساس المداورة، أم على أساس التوزيعات السابقة؟"، مبدياً رغم ذلك "تفاؤله بتشكيل الحكومة قبل العشرين من الجاري".

ومصادر مطّلعة أشارت عبر جريدة "الأنباء" إلى أنّ نسبة التفاؤل حتى الساعة تزيد على نسبة الوصول إلى حائط مسدود، لافتةً إلى أنّ أجواء ميقاتي إيجابية رغم بعض الصعوبات، وأنّ خيار الذهاب إلى تشكيل حكومة لا يزال قائماً. والاجتماعات القادمة ستكون مفصلية، فإذا استمرت الإيجابيات نكون قد اقتربنا من تشكيل الحكومة، وأمّا في حال تراجعها فهذا يعني أنّ الخيارات ستكون مفتوحة.