الأنباء الكويتية: المحقق العدلي يستدعي دياب كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ

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بعض ما جاء الأنباء الكويتية:

تشير المعطيات القضائية الى ان المحقق العدلي طارق البيطار، عازم على استكمال تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، واستدعاءاته من دون توقف امام أي رادع سياسي او تهويل طائفي...

وفي هذا السياق، ذكرت معلومات ان المحقق العدلي قرر استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى التحقيق يوم 26 أغسطس الجاري، وذلك كمدعى عليه في انفجار المرفأ. واليوم الثلاثاء، يستمع القاضي بيطار الى سائق الشاحنة عماد كشلي، الذي اصيب بالانفجار، وأقر في برنامج تلفزيوني، ان المرفأ شهد حركة أمنية غير مفهومة في الرابع من (أغسطس) وانه نقل شحنتين من موجودات العنبر رقم 12 في المرفأ، الى الجنوب.