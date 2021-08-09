مستشفى الحريري: 43 إصابة و16 حالة حرجة وصفر وفيات

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:



- "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 562 فحصا



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 43



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8



- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1243 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 16



- حالات وفاة: 0"



ولفت التقرير إلى "أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة، على الرقمين التاليين: الهاتف 01832070 - الواتساب 70056182."