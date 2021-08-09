منتخب لبنان يبدأ تحضيراته لتصفيات الدور الحاسم المونديالي بمعسكر في إنطاليا

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إلتقى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر أعضاء الجهازين الإداري والفني لمنتخب لبنان واللاعبين بحضور رئيس لجنة المنتخبات الدكتور مازن قبيسي وتمنىّ لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة المتمثلة بخوض الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية لكأس العالم “قطر 2022″، مجدداً التأكيد على توفير الاتحاد كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق التمثيل المشرّف وأفضل النتائج، وثقته بالعناصر المختارة لهذه المهمة. وكانت مناسبة سلّم خلالها حيدر المكافأت المالية التي كان وعد بها الاتحاد وأقرّها، دعماً وتحفيزاً للذين ساهموا في بلوغ هذه المرحلة.

وكان الجهاز الفني بقيادة التشيكي ايفان هاشيك دعا 28 لاعباً للانخراط في المعسّكر التدريبي الأول الذي يقيمه في إنطاليا (تركيا) بدءاً من الاثنين 9 آب الجاري، استعداداً للتصفيات التي تجمعه أولى مبارياتها مع الإمارات في دبي يوم 2 أيلول المقبل، ومع كوريا الجنوبية على أرضها في 7 منه.

واللاعبون المختارون هم: مهدي خليل، مصطفى مطر، علي ضاهر، هادي مرتضى، قاسم الزين، ماهر صبرا، حسن شعيتو (موني)، حسن معتوق، يوسف بركات، ماجد عثمان، كريم درويش، حسين زين، نور منصور، محمد حيدر، محمد قدوح، هلال الحلوة، عباس عاصي، وليد شور، محمد زين طحان، أندرو صوايا، خليل بدر، مهدي الزين، حسن قعفراني، حسين مرتضى، حسن سرور، محمد ناصر، محمد زين فران ومحمد الحايك.

ويترأس الدكتور قبيسي بعثة المنتخب إلى المعسكر. وهي تضم إلى هاشيك مواطنه ومساعده ميروسلاف جيركال، فؤاد بلهوان مديراً للمنتخب، جمال طه ووسام خليل مدرّبين، وحيد فتال مدرّباً لحراس المرمى، يوسف محمد مستشاراً فنياً، روني جرجس معدّاً بدنياً، الدكتور بلال الدنا، ايلي متني معالجاً فيزيائياً، وشفيق فارس مسؤولاً للتجهيزات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب في إنطاليا مباراتين إعدادتيين قبل عودته إلى بيروت في 19 الجاري، تمهيداً لتوجهه إلى الإمارات.