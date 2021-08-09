في لبنان النافذة لم تزل مكسورة (بقلم د. جيرار ديب)

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في لبنان النافذة لم تزل مكسورة

اقتبست " نظرية النافذة المكسورة" في علم الجريمة من التجربة التي أجراها فيليب زمباردو عام 1968، وهو عالم نفس واجتماع أميركي. تجربة زمباردو أصبحت فيما بعد واحدة من أشهر التجارب في دراسات علم الجريمة بشكل خاص، إذ قام بترك سيارتين بأبواب مفتوحة ولوحات أرقامها مفقودة في منطقتين مختلفتين إحداها في حي فقير والأخرى كانت في حي غني. لاحظ زمباردو أن المارة في الحي الفقير بدأوا بسرقتها وتكسيرها في بضع دقائق وفي غضون ايام تمّ تدميرها بالكامل، بينما تلك التي في المنطقة الغنية لم يقدم الناس هناك على تدميرها إلا بعد أن قام زمباردو بكسر النافذة فيها.

في عام 1982، تابع علماء دراسة زمباردو عن طريق إجراء دراسات مماثلة على مبان وممتلكات أخرى في مناطق مختلفة واستحدثوا نظرة النافذة المكسورة التي تتلخص "بأن إهمال معالجة أي مشكلة في بيئة ما – بغض النظر عن صغر حجمها- سيؤثر على مواقف الناس وتصرفاتهم تجاه تلك البيئة بشكل سلبي مما يؤدي الى مشاكل أكثر وأكبر، والعكس صحيح أيضًا، فمعالجة المشاكل الصغيرة في وقت سريع سيؤدي إلى بيئة أفضل وسلوك أحسن".

النافذة لم تزل مكسورة في لبنان، والدولة باتت رخوة بحسب الاقتصادي السويدي جونار ميردال، تلك الدولة التي تضع القانون ولا تطبقها. لقد اعتاد الشعب في هذه الدولة على خرق القانون وتلقي الرشاوى ونشر الفساد، ما سبب بانيهار تام للمؤسسات فيها، فباتت عاجزة اليوم عن تأمين أبسط مقومات الحياة للبناني. فلا دواء ولا كهرباء والفوضى والفتنة باتا قاب قوسين من الخروج إلى الشارع، مع تزايد الضغط الدولي لا سيما الأوروبي الملوح بعقوبات جديدة سيفرضها على المسؤولين المعرقلين لتشكيل حكومة إنقاذية. الإهمال المتعمد من قبل من توالى على السلطة منذ ما بعد الطائف عام 1990، أوصل بسلوك الشعب لما هو حال المارة التي اختبرها زمباردو، حيث العبثية واللاانضباط سيطرا على سلوكهم ومواقفهم، أضف إليهما سلوك الارتهان إلى الخارج، عبر ربط لبنان بمحاور الدول، فمن تريديه يصلح النافذة المكسورة في لبنان إذًا،..... ولماذا؟

طبعًا لم يصل الإهتراء في لبنان على كافة المجالات إلا من جراء تراكمات متجاهلة للمشاكل الصغيرة التي أدت فيما بعد إلى وجود مشاكل كبيرة بات اللبناني عاجزًا عن الخروج منها إلا بالفوضى، أو بدعم دولي وانفتاح عربي. طبعًا ستبقى نافذته مكسورة، فبلد المحاصصات والتسويات والتفاهمات، لن يجد من يصلح نافذته عمدًا، لأنّ المسؤول مرتهن لمصالحه، والشعب مرهون لمواقفه السلبية.

مرت سنة على استقالة حكومة سعد الحريري، والأزمات تتزايد في بلد يسير مسرعًا نحو الجحيم، ولم تشكل حكومة جديدة رغم الحاجة الملحة إليها لإنقاذ ما تبقى من بلد. إلا إنّ واقع التسويات هو من يفرض ذاته ويعطل تشكيلها، فلا مسؤول لدريه رغبة التغيير والدفع نحو الإصلاح، ولا شعب رغم معاناته يعمل على انتفاضه حقيقية لبناء لبنان الجديد.

منذ اعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 زمن الجنرال غورو الفرنسي، إلى اليوم لم يكن لبنان دولة ذات سيادة، فنافذته مكسورة في كافة المؤسسات الرسمية والغير رسمية. هذا ما حفّز سلوك الموظف كي يكون سلبيًا تجاه أدائه الوظيفي، ونمى لديه سوء الأمانة تجاه المال العام، فانتشر الفساد وزرحت الدولة اللبنانية تحت عبء دين تخطى المئة مليار دولار. السلوك السلبي بحسب زمباردو لا يتوقف عند الزعيم والمسؤول فقط، ولا عند الفقير والمحتاج بدافع تأمين القوت للعيش، بل هو عام وشائع إن وجدت الظروف لذلك، وللأسف كانت الظروف في لبنان مشجعة في كافة مراحله التاريخية.

صدقت المثل الشعبي الذي يقول "إن الرزق السايب يعلم الناس الحرام"، هذا ما حصل في لبنان، فعدم المحاسبة وغياب الرقابة الجدية دفع الى اعتبار أن سلوكهم السلبي تجاه أدائهم الوظيفي هو الصحيح. في لبنان لم يبن دولة القانون والمؤسسات إلا نظريًا وشفويًا، أما في الممارسة فكانت النافذة دائمًا مكسورة، لهذا تجرأ الفرد فيه إلى كسر القانون وخلق الفوضى والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة دون أن يعاقب.

مرّ تاريخ لبنان الحديث بسلطة الانتداب الفرنسي، التي لم تلتزم ببنود صك الانتداب الهادفة إلى تطوير وتمدين الدول المنتدب عليها. بل عندما غادرت لبنان تركته يتخبّط بواقعه الفاقد للأبسط مقومات الحياة، فلا ذهنية المواطن بعد نضجت للانتقال من الانتداب إلى التحرر، ولا الواقع العربي المحيط كان مستقرًا لدعم لبنان ومؤسساته بسبب البخبّط في الحرب مع العدو الإسرائيلي. صحيح أنّ الفرنسي كسرة النافذة، لكنّ اللبناني تركها مكسورة ولم يصلحها للوصول بالبلد إلى مستقبل أفضل، هذا ما دفع باللبناني إلى تفتيت مؤساته وتدمير كيان الدولة.

إن إصلاح النافذة المكسورة في لبنان يبدأ بتطبيق التدقيق الجنائي، ومحاسبة مرتكبي جريمة المرافأ، وإعادة نشر الوعي الوطني في الأجيال الناشئة. لكن طالما أن المسؤول لم يزل متحكمًا في وضع القانون الإنتخابي الذي يعيده نائبًا إلى مجلس النواب حيث السلطة التشريعية الأعلى في لبنان، وطالما هناك حصانات قانونية وخطوطًا حمر طائفيًا تحمي الفاسد مرتكب الجرائم، وسط غياب لسلطة القضاء، طالما النافذة ستبقى مكسورة، والدولة رخوة ومنهارة.

لهذا سيبقى السؤال الرئيسي يجول في خاطرة اللبناني: هل من يصلح النافذة المكسورة في لبنان للوصول إلى مستقبل أفضل؟