منسقية أوروبا للتيار الوطني الحر أقامت لقاءً إلكترونيا مع نواب التيار في بيروت: التشديد على دور التحقيق وأهمية معرفة الحقيقة

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اقامت منسقية أوروبا للتيار الوطني الحر، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، لقاءً إلكترونيا مع نواب التيار في بيروت السادة العميد انطوان بانو والقسيس ادكار طرابلسي ونقولا صحناوي، تخللها الوقوف دقيقة صمت على ارواح الضحايا، بمشاركة الرفاق من منسقيات أفريقيا والصين وكندا.

وشدّد النواب الثلاثة على دور التحقيق وأهمية معرفة الحقيقة، وعبّروا عن تضامنهم مع أهالي الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى.

وعرض كل من النواب الثلاثة تجربتهم الاليمة وكيف تمكنوا عبر تضامنهم وتكافلهم ان يقدموا الدعم المادي والمعنوي لأهالي المنطقة المنكوبة في الأشرفية والمناطق المجاورة لها.