ما حقيقة عقد اجتماع غداً لرفع الدعم عن البنزين والمازوت؟

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صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ما يأتي:

ردا على ما يتم تداوله في وسائل الاعلام حول موضوع رفع الدعم، أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر أن ما نشر في موقع mtv حول اجتماع سيعقد غدا الثلاثاء بينها وبين الوزيرين ريمون غجر وراوول نعمة وحاكم مصرف لبنان ويخصص لمسألة رفع الدعم عن البنزين والمازوت هو عار عن الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة، فيما الاجتماع سيعقد للبحث في البطاقة التمويلية فأقتضى التوضيح. ونهيب بوسائل الاعلام التي نحترم توخي الدقة في نقل المعلومات والاخبار المغلوطة.