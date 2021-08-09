حسن فضل الله: سعينا مستمر للوصول الى استيراد البنزين والمازوت من ايران

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انتقد النائب حسن فضل الله، في بيان، "إصرار المصرف المركزي منفردا على التحكم بقرار تقنين الدعم عن المشتقات النفطية والدواء، وإصرار تجار العتمة من القطاع العام والخاص، في الشهر الحرام على الكسب الحرام من خلال احتكار مادة المازوت لتهريبها أو لبيعها في السوق السوداء، وإبقاء الناس بلا كهرباء، وجميع مراجعاتنا ومتابعاتنا مع الجهات الرسمية المعنية تصطدم بلغة التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على آخرين، من دون أي أجوبة مقنعة حول سبب وجود كميات كبيرة من المازوت في السوق السوداء، وتسرب الكميات المرسلة إلى البلديات، خصوصا في الجنوب لحساب المافيات والمحسوبيات للمتاجرة بها على حساب الشعب الصابر، من دون أن يردعها أي حس إنساني أو ضمير وطني أو وازع ديني".

أضاف: "على الرغم من حالة الاهتراء العام في مؤسسات الدولة، فإن الاجهزة الأمنية والقضائية تتحمل المسؤولية الكاملة في تحديد المتورطين من موظفين وشركات وأفراد وملاحقتهم ومحاسبتهم بمعزل عن هويتهم الطائفية والسياسية، ولا طريق لمكافحة المحتكرين والمهربين إلا من خلال الدولة".

وختم فضل الله: "لأهلنا الطيبين الذين يطالبون بالاسراع في استيراد البنزين والمازوت من الجمهورية الاسلامية، نؤكد لهم أن السعي مستمر للوصول إلى النتيجة المرجوة، وحزب الله يبذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الناس".