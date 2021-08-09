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طقس الايام المقبلة.. احتمال تساقط بعض الأمطار!

9
AUGUST
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومتقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33).

- الطقس المتوقع في لبنان: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من فترة الظهيرة .

الثلاثاء:غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا خاصة شمال البلاد اعتبارا من الظهر. الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر يستقر الطقس تدريجا اعتبارا من المساء. الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على السال من 25 لى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,55 ساعة غروب الشمس: 19,29 .

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