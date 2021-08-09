وزير الاتصالات يوضح مصير الإنترنت

A + A -

أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أن الأعطال التقنية في الانترنت تكثر بأيامنا هذه بسبب الإنقطاع شبه الدائم للكهرباء وتشغيل المولّدات لأكثر من 20 ساعة بدلاً من 8 و 10 ساعات.

وأكّد لـ"نداء الوطن" أن "عدم توفّر الإنترنت في بعض المناطق لا يعني إطلاق العنان لبدء أزمة إنترنت شاملة في البلد ككل"، لافتاً الى أن "الوزارة تعمل بكل طاقتها لتأمين المازوت وإصلاح الأعطال التي تطرأ استمراراً لخدمات الإتصالات". واذ لم ينف وجود خطر انقطاع الإنترنت، أكّد أن هذا الأمر مرهون بتوفّر مادة المازوت والكهرباء".

بدوره أكد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية لـ"نداء الوطن" أنه "لا انقطاع للإنترنت طالما الكهرباء موجودة، لكن في حال عدم تواجد المازوت نهائياً، فالعوض بسلامتنا بكل القطاعات وليس الإتصالات والإنترنت فحسب".

ولفت الى أن "ما يحصل في الشمال لا يعود الى انقطاع المازوت من الأسواق، بل الى عدم قدرة "اوجيرو" مثل شركات الخلوي على تزويد المحطات بالمازوت خشية من مصادرة الصهاريج". وفي ما يتعلق بالأعطال التقنية التي تحصل في "أوجيرو"، قال كريدية: "عمندبّر حالنا"، وأضاف: "الوضع صعب ولكن علينا أن نجد قطع غيار وننجز التصليحات خلال فترة زمنية قصيرة، والأمر وقف على مدى قدرتنا على استيراد قطع غيار من الخارج".