احتجاجاتٌ في جبل محسن بسبب توقّف المولدات

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الأخبار: شهدت منطقة جبل محسن في مدينة طرابلس، خلال اليومين الماضيين، تحرّكات احتجاجية بسبب تَوقّف مولدات الكهرباء الخاصّة عن العمل، والتقنين القاسي الذي تُنفِّذُه شركة الكهرباء.



وكان مواطنون قد قطعوا ليل أمس طريق سكّة الشمال الرئيسية في جبل محسن، بعد انتشار مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات الصهاريج وهي تصطفُّ داخل منشآت النفط في البداوي لتعبئة خزاناتها بالمازوت، قبل توجهها إلى خارج الشمال، وهو ما أثار غضباً شعبياً وتساؤلات حول حصة طرابلس من المشتقات النفطية المُخزّنة في المنشآت المبنية في أراضي المدينة.

وبالتوازي، رفع الأهالي عريضة إلى محافظ الشمال رمزي نهرا ضدّ أصحاب المولدات.