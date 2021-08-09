عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 آب 2021

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الأخبار: مصرف لبنان يتوقّف عن فتح الاعتمادات: نهاية دعم المحروقات!

ردّ حزب الله يُحبِط خيارات العدوّ: الانهيار اللبناني استدرج العدوان



الديار: هل تُشكّل تقارير المنظمات الحقوقية باباً لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين؟

أيها اللبنانيون هذه حقوقكم المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان... فأين أنتم منها؟

طريق العودة الى أهداف الأمم المتحدة للتنمية أصبح طويلاً وشائكاً وغير مضمون



نداء الوطن: جريمة المرفأ: غضب الأهالي يتعاظم وبيطار يستدعي دياب

الراعي يستذكر "مقاومة قنّوبين": "لا سلاح ولا ارتهان"





اللواء: «الانتظار القاتل»: هل يريد عون حكومة أم لا؟

مازوت الشركات يهدّد مقومات الحياة.. ومخاوف من انهيار صحي في شهر المدارس



البناء: نصرالله: سنردّ على كلّ غارة طيران – الردّ لا ينتظر الإجماع – الصبر سلاحنا في الداخل / التحقيق بلا التقرير الفني ووحدة المعايير مسيّس – مجزرة خلدة وحادثة شويا في عهدة الدولة / حردان: الجنوب وراء المقاومة… والراعي: ليمنع الجيش الصواريخ… والمسار الحكومي مجمّد /



الجمهورية: تزاحم الأولويات يضع التأليف جانباً



النهار: مواجهات دائرية لـ"الحزب" بين الجنوب والداخل



the daily star: Govt formation stalled by rift over key ministries

l'orient le jour: Raï affronte Nasrallah et recentre le débat sur la décision de guerre et de paix