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أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 آب 2021

9
AUGUST
2021
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت انتباه سياسيين الفارق بين تمسك السيد حسن نصرالله برفض أيّ نوع من المواجهة الداخلية رغم ما تعرّض له حزب الله من اعتداءات وهو القائد العسكري لأكبر حزب مسلح، وبين دعوة البطريرك بشارة الراعي لمواجهة عسكرية بين الجيش والمقاومة وهو المدني على رأس كنيسة المحبة المسالمة…!

 

خفايا

قال مرجع سياسي انّ ضعف جيش الاحتلال وخضوعه لموازين الردع رجّح صوابية منطق خطاب السيد حسن نصرالله بأنّ المقاومة بردّها العسكري تحمي لبنان من الأسوأ على منطق خطاب البطريرك بشارة الراعي بأنها تعرّض لبنان للأسوأ…

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

نصح مصدر ديبلوماسي القوى السياسية بترقب الحراك في لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب الاميركي وما قد يحمله من عقوبات وتدابير تتصل بجملة ملفات محلية لبنانية.

 

انشغلت الاوساط السياسية في تحليل تغريدة السفير السعودي في لبنان والتي اشار فيها ان "الصَّمت لا يعْنِي القبُول دائماً؛ بلْ يعْنِي أنَّنَا قَدْ تعِبْنَا من التَّفسيرِ لأَشْخَاصٍ لاَ تفْهَم".

 

لوحظ غياب اي دور لوزارة الاقتصاد في الرقابة على اسعار المحروقات حيث بدأت بعض المحطات ببيع تنكة المازوت بقيمة 300 ألف ليرة حتى للقطاع العام.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تلقى الرئيس المكلف إتصالات تهدئة من الداخل ومن الخارج إثر تصريحه الناري من قصر بعبدا بعد اللقاء الرابع مع رئيس الجمهورية!

 

لغز
انتقد وزير سابق موال للعهد الجولات الخارجية لمسؤول غير مدني، ووصفها بأنها أشبه بجولات انتخابية عشية الإستحقاق الرئاسي!

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