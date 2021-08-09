الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة بيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر تضمنت الآتي:



- "ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 9/ 8/ 2021 ولغاية 20/ 8/ 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية."



- "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 30.27.26.23.20.19.18.17.16.13.12.9 و31/ 8/ 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية."



- "ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من تاريخ 6/ 8/ 2021 ولغاية 27/ 8/ 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي تدريب ورماية مزرعة حنوش ـ حامات بولونيا، ثكنة سعيد الخطيب ـ حمانا وسقي أبو علي، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية."