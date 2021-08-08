مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 8 آب 2021

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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



حتى الساعة التأليف الحكومي دونه محاذير رغم الأجواء الإيجابية التي يتم تسريبها، إلا أن الاتصالات في الكواليس، مكثفة، لتضييق التباينات المعروفة أو المستجدة وتخفيف التشنجات، تواكبها مساع فرنسية مساعدة ومسهلة لعملية التشكيل، إذ يتواصل الفرنسيون مع غالبية القوى السياسية ويسعون الى تذليل بعض العقبات الأساسية التي تعيق عملية التأليف، وبدء مسار الإنقاذ عبر تشكيل حكومة جديدة تتولى تلقي المساعدات، منعا للوصول الى مراحل الانهيار الكبير.



توازيا، مصادر الرئيس المكلف أكدت أنه منفتح على كل الافكار الايجابية، لأنه يريد حلا يفضي الى تشكيل الحكومة، لكن من غير الوارد لديه الدخول في "حفلة أخذ ورد" تطول عدة أشهر، وتستنزف البلد أكثر مما هو حاصل حاليا.



وبانتظار تحديد موعد اللقاء السابع بين الرئيسين عون وميقاتي، الأمور مرهونة بنتائج الاتصالات التي يعول عليها لإزالة العراقيل الموجودة ويتم الاتفاق على صيغة معينة بين أطراف التشكيل.



وغداة التصعيد الأمني جنوبا، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "حزب الله" وإيران يجران لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل في ظل أزماته الاقتصادية والسياسية. وقال إن "إسرائيل لن تقبل بأن يتم إطلاق الصواريخ على أراضيها، بغض النظر عن هوية من يطلق هذه الصواريخ".



وسط هذه الأجواء، الأزمات الحياتية والمعيشية الى تفاقم، وفقدان مادة المازوت ينعكس شللا في مختلف القطاعات. نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان أعلنت بأن المستشفيات مهددة بتوقف مولداتها خلال ساعات، بسبب عدم توفر مادة المازوت، والنقيب هارون يطالب المعنيين بالتدخل فورا لمعالجة هذا الموضوع.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



دكت مواقف الأمين العام ل"حزب الله" بالأمس معاقل العدو السياسية والأمنية والعسكرية، ونقلت كيانه الى درجة أكثر تعقيدا من الإرباك والعجز في الخيارات أمام لبنان المحصن بمقاومته وثلاثيته، في كل زاوية وكل أرض وفلاة.



في المختصر، أصيب الصهاينة بفشل ذريع في اختبار كسر المعادلة مع لبنان، ويكفي الاستماع الى ما يسمى قائد القطاع الشرقي لجيشهم في جنوب لبنان سابقا وهو يقول- عن خبرة وتجربة وفشل متراكم- إن كيانه مردوع ولا يهاجم ويخاف من ترسانة السلاح الهائلة لدى "حزب الله"، ما يعني أن إسرائيل في واقع استراتيجي سيئ جدا جدا، كما قال.



هو الواقع الذي لا يقوى الصهاينة على كتم أوجاعهم حياله، فيما في لبنان هناك من يحاول قولا وتصريحا زرع الشقاق على مساحة الوطن، بينما يبارك آخرون مسيرة الخنق والحصار الأميركي ويلبس الخراب والانهيار الى غير مسببيه، ولا يراعي عشرات الأعوام من بذل الدماء والتضحيات ليبقى لبنان على الخارطة، عزيزا قادرا على درء العدوان والفتن والصمود بوجه النكبات حيثما لم تنفع أمم ولا قرارات.



ما ينفع البلد صموده وتكيف أبنائه بشجاعتهم مع المحن، وما يحمي الوطن من التعب والدمار هو المقاومة، ومن يسبب الخراب والدمار هو العدو الصهيوني وأميركا والأنظمة الدولارية المتواطئة ومجموعاتهم العميلة، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة وعديدة، ومنها ما يمتد الى يومنا هذا في محاولة هؤلاء تأزيم الداخل وفرض الجوع، وتقويض عمل الدولة الى حد شلها بالكامل.



خطاب الأمين العام ل"حزب الله" بالأمس صحح مسارات كبرى في قضايا رئيسية يعانيها لبنان، ويكثر استغلالها في سبيل ضرب المقاومة وبيئتها، تارة عبر إثارة الفتنة على يد مجموعات إجرامية الى درجة القتل وإسالة الدماء، وتارة أخرى عبر التفلت الإعلامي بصوت بعض السفهاء والأشقياء. ومن عليه كبح هؤلاء هو الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية ومؤسساتها وقضاؤها الذي يعاني الاستنسابية المستنكرة في ملف انفجار المرفأ وتداخل السياسة في عمل محققيها، على حساب كشف الحقائق والتحقيقات.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"



أما وقد قيل ما قيل خلال الأسبوع الماضي، وعلى لسان جميع المعنيين، حول أحداث الجنوب وخلدة والتحقيق في انفجار المرفأ، فالأنظار نحو الأسبوع المقبل، الذي يفترض أن يتحدد خلاله اتجاه الأمور على مستويين:



المستوى الأول، تشكيل الحكومة، حيث تستمر المشاورات بعيدا عن الأضواء، على أمل إيجاد الحلول للمشكلات التي ظهرت إلى العلن، حيث تبين أن التباين لا يقتصر على مسألة المداورة في الحقائب السيادية فقط، بل يشمل توزيع الحقائب غير السيادية أيضا، حيث يتعفف البعض في العلن عن المطالبة بأي مقعد، فيما يتمسكون في السر بما يعتبرون أنه سيأتي عليهم بفوائد انتخابية على المستوى الوزاري.



أما في موضوع المرفأ، وإلى جانب متابعة مسار التحقيق، مع التشديد على ضرورة رفع الحصانات وتسهيل التحقيقات كمدخل للوصول الى الحقيقة الكاملة، فلا ينبغي أن يفوت اللبنانيين التذكير بسوء الإدارة للجنة المؤقتة للمرفأ على مدى 28 سنة، والمسؤولية السياسية على من رفضوا تغيير الوضع الإداري المتفلت، واستشرسوا للابقاء على تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للفلتان الذي كان سائدا في المرفأ، والتي كانت من مظاهرها قضية النيترات.



وإلى جانب ما سبق، تبقى قضية المازوت وما تسببه من أزمات إضافية بحاجة إلى التذكير بأن تعطيل بعض الكتل النيابية سلفة الخزينة بحجة وقف الفساد والهدر، هو ما أدى الى أزمتي الكهرباء والمحروقات الراهنتين. فعلى كل لبناني أن يدرك أن منع مؤسسة الكهرباء من شراء الفيول يكبد الدولة ومصرف لبنان زيادة بقيمة 30% في استخدام الاحتياطي الإلزامي، والزيادة الكبيرة التي لحقت بفاتورة المولد الخاص سببتها تلك الكتل التي عارضت في مجلس النواب منح مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء الفيول.



فعندما كانت سلفات الكهرباء تذهب لشراء المحروقات من عقود الفيول المغشوش، كانت تمر بسهولة في مجلسي الوزراء والنواب. أما بعد إلغاء العقود، فيبدو أن المستفيدين فضلوا حرمان كهرباء لبنان من الأموال لشراء الفيول، لتوجيه استعمال العملات الصعبة لشراء المازوت من المنظومة النفطية التي تمولهم.



وفي المحصلة، على جميع اللبنانيين أن يدركوا أن الموضوع ليس حرصا على أموال المودعين، ولا على الاحتياطي الإلزامي من العملات الصعبة، بل هو حرص على تأمين الFUNDRAISING للأحزاب السياسية المعروفة، فكفى دجلا وتضليلا. أنتم مفضوحون.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"



لا حكومة حتى الساعة، ولا أي تواصل مباشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي منذ الجمعة، وحتى تحديد موعد بينهما أرجئ للغد.



كل ما يتوقع من تطورات في التأليف الأسبوع المقبل سيدور في حلقة "اللوائح الرايحة جاية"، ومشاريع تبديل الحقائب والبحث في نقاط الاختلاف التي تطال الوزارات السيادية والخدماتية.



يحاول الأطراف المعنيون بالتأليف، ربط العراقيل بالداخل فقط، ورمي كرة المسؤولية من ملعب فريق الى ملعب آخر. وبالنتيجة، يمعنون في شراء الوقت، وتجميع النقاط، تمهيدا للوصول الى الانتخابات المقبلة، او ربما الى ارجائها مع ما سيحمله ذلك من فراغ رئاسي يسعى الجميع الى الإمساك بمفاصل الدولة والحكم بعده، في حال حصل.



حتى هذا الحد، قد تكون عرقلة التأليف الداخلية صحيحة، ولكن أقل ما يقال في الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بالتأليف انها غير مساعدة.



فللمرة الثانية، غرد وليد البخاري سفير السعودية في لبنان قائلا: "الصمت لا يعني القبول دائما، بل يعني اننا تعبنا من التفسير لأشخاص لا تفهم".



ما هي الرسالة التي أراد البخاري توجيهها؟ وهل قصد أن يقول للمسؤولين اللبنانيين إن بلاده غير راضية، أو على الأقل غير معنية بمسار التأليف، لأن ما تريده شيء آخر؟ وهل ما تريده المملكة هو ترجمة عملية لتحميل وزير خارجيتها فيصل بن فرحان "حزب الله" مسؤولية المشاكل في لبنان؟، وكيف هو شكل هذه الترجمة؟.



عدم الرضا السعودي يترافق وسباق خطير بين من يريد إنجاح ديبلوماسية فيينا، وتشديد الخناق على ايران.



فتحت عنوان سلامة الشحن التجاري وتحميل ايران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط mercer street الأمر الذي رفضته طهران، ينعقد مجلس الأمن الدولي مجددا الأسبوع الحالي، لمناقشة التعرض للسلم والأمن الدوليين، في وقت هددت بريطانيا بأن "عدم سلوك إيران الطرق الديبلوماسية سيعرضها لأن تدفع ثمن أعمالها".



بين الأنانية القاتلة والحسابات الداخلية الضيقة، واشتداد الصراع بين إنجاح مفاوضات الملف النووي الإيراني وعرقلته، يقع اللبنانيون ضحايا. ينزلقون ساعة بعد ساعة نحو العصور الحجرية، حيث لا حقوق ولا أدنى مقومات الحياة.