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حسن: اللعب بصحة المواطن يأتي بإطار ارتكاب المجزرة ومصرف لبنان لم يحول الاموال بعد

8
AUGUST
2021
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تمنى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ان لا يكون ملف الدواء والاستشفاء في اطار التجاذب السياسي، وان لا يؤخذ الشعب رهينة لتحقيق مبتغيات سياسية في هذه الفترة، داعيا لترك ملف الصحة بعيدا عن اهوائهم ومزاجية قراراتهم، واللعب بصحة المواطن ياتي في اطار ارتكاب مجزرة انسانية، موضحا بان مصرف لبنان اتخذ قرار خفض الدعم الى 50 مليون دولار، ومع ذلك حتى الساعة لم يتم تحويل الاموال.

وسأل حسن في حديث تلفزيوني، "هل يمكن ان نبدي على الدواء شيء؟، ولفت الى انه حتى الدواء الذي يوزع في الكارانتينا تشتريه الوزارة من الشركات وهي لا تستورد الادوية، والوزارة هي محطة ادارية لمتابعة ملف الادوية ومراقبته".

وكشف بان هناك شركات لاستيراد الدواء يفتح لها اعتمادات بطريقة استنسابية وكل مرة يكون هناك حجج من قبل مصرف لبنان، ولكن كفى، مشيرا الى ان الشركات المستوردة للمعدات الطبية والتي لم تقدم فواتير ستكون الثلاثاء امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

وذكر حسن بان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعمل على زج وزارة الصحة لتكون بمواجهة الشعب. ولفت الى ان وزارة الصحة ليست مسؤولة عن استيراد الدواء ولا عن عمليات التهريب والمتابعة تقع على عاتق المؤسسات الرقابية. وسال بأي عرف او دين يريد الصيدلي أن أسعر الدواء على تسعيرة 20 ألف ليرة؟ مؤكدا بانه لن يسعر الدواء على اساس 20 الف ليرة وسيبقيه على سعر 12 الف ليرة. واكد بان ما يهمني هو المواطن وصحته.

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