أصحاب مولدات في صيدا أعلنوا توقفهم عن العمل وناشدوا فعاليات المدينة تأمين المازوت

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أعلن العديد من أصحاب مولدات الكهرباء في مدينة صيدا توقفهم عن العمل منتصف هذه الليلة، فيما أرجأ آخرون الخطوة ليوم غد، بعدما تفاقمت أزمة شح مادة المازوت وأدت إلى عدم قدرتهم على الاستمرار بتأمين التيار الكهربائي لعدد كبير من احياء المدينة وبلدات جوارها شرقا من مجدليون، بقسطا، الفوار مارالياس، الهلالية.



وإذ اسف أصحاب المولدات في بيان اتخاذهم هذا القرار، ناشدوا فعاليات المدينة متمنين مساعدتهم للحصول على الكمية الكافية من مادة المازوت ليتمكنوا من "إبعاد شبح العتمة عن المشتركين من أهالي المدينة والجوار وتأمين الحد الأدنى من ساعات التغذية لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تداخلت فيها الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية بأعلى درجاتها، وانعدام عمل شركة كهرباء لبنان بنظام تقنينها المعتاد".