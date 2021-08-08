عناصر حاجز ضهر البيدر تضبط سيارتين مسروقتين

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أصدرت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي شعبـــة العلاقـــات العامـة بلاغاً جاء فيه: "حوالي الساعة 23:30 من ليل يوم الخميس 5-8-2021، تخطّت سيّارة من نوع "كيا ريّو"، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل بقيّة العناصر على وضع العوائق الحديديّة (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق".

وأضاف البلاغ, "جرى ضبط السّيّارة من قبل عناصر الحاجز المذكور، بعد مطاردتها على طريق ضهر البيدر، وقد تبيّن أنّها سُرقت بالتّاريخ ذاته من محلّة الجديدة".

وأعيدت السّيّارة إلى مالكتها، التّي لم تكن على علمٍ بأمر سرقتها.

وتابع: "أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر فجر 08/08/2021، سيارة من نوع "كيا ريّو" يقودها المدعو (خ. خ. من مواليد عام 1989، لبناني) وبرفقته المدعوة (ف. ي. من مواليد عام 1990، لبنانية) التي تبيّن أنها مسروقة بالتاريخ ذاته من محلة الحدت. أعيدت السيارة إلى مالكها".

ووفق البلاغ, "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".