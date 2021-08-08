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نقابة أصحاب المستشفيات دعت الى تأمين مادة المازوت فورا وإلا الاقفال

8
AUGUST
2021
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أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، أن "عددا من المستشفيات ومنها جامعية مهددة بتوقف مولداتها خلال ساعات بسبب عدم توافر مادة المازوت".

واذ حذرت من "هذا الواقع منذ عدة أيام"، استغربت "كيف أن هذه المادة تسلم بالقطارة إلى المستشفيات بينما هي تباع في السوق السوداء بشكل سافر ولا حسيب ولا رقيب. رغم الجهود المشكورة من السيدة اورور فغالي مديرة منشآت النفط والسيد هادي الحسامي مدير مصفاة طرابلس والبعض من الشركات الخاصة، فإن المشكلة بقيت قائمة وبشكل خطير يهدد حياة المرضى لا سيما مع موجة كورونا التي نشهدها مجددا".

وطالبت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ب "التدخل فورا، فمن غير الجائز أن تنقطع مادة المازوت عن المستشفيات في الوقت الذي نشهد إنقطاعا شبه كامل للتيار الكهربائي". وسألت: "من يستطيع أن يتحمل مسؤولية الموت المحتم الذي قد يصيب بعض المرضى؟".

وختمت النقابة بيانها: "لم نسمع بدولة في العالم يحصل فيها هذا الأمر المعيب دون أن يهرع جميع المسؤولين إلى المعالجة. يجب فتح مصفاتي الزهراني وطرابلس ومستودعات الشركات الخاصة اليوم قبل غد وتسليم المازوت فورا إلى المستشفيات بحالة طارئة دون التذرع بأنه يوم عطلة، فالأمر لا يحتمل أي تأجيل لأي سبب كان، ومن العار أن نصل إلى هذا الدرك من التخلف".

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