نقولا صحناوي: راجع يا عماد ما قاله يوما رئيس القوات اللبنانية في لحظة صفو وصفاء

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ردّ النائب نقولا صحناوي على عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم بتغريدة عبر "تويتر" جاء فيها:

"عندما ترفع أي وزارة خطة لمجلس الوزراء، وتوافق عليها الحكومة، لا يعود تنفيذها مرتبطا حصراً بمن قدمها، نظراً لتداخل عدة وزارات بغية تطبيقها. لماذا يا عماد وافقتم على خطط الكهرباء، ومن ثم اصبحتم شركاء مع من عرقلها وأوقف الدفع؟"

وأضاف صحناوي:

"نصيحتي: راجع يا عماد ما قاله يوما رئيس القوات اللبنانية في لحظة صفو وصفاء: "الوزير جبران باسيل هو من وضع خطة لتصحيح الكهرباء وهو أكثر من يريد تطبيقها لكن للأسف الادارات اللبنانية منعته من ذلك"