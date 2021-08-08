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قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات في بعلبك

8
AUGUST
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار مكافحة سرقة السيارات، من خلال عمليات نوعية تنفذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية، والتي ينتج عنها توقيف أخطر أفراد العصابات المسلحة المتورطة، ونتيجة المتابعة الاستعلامية ومقاطعة المعلومات، توصلت عناصر الشعبة الى تحديد هوية الرأس المدبر لإحدى تلك العصابات التي تنشط في منطقة البقاع، الذي نفذ عمليات سرقة عدة، ويدعى: أ. س. (من مواليد العام 1987، لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات وترويج عملة مزيفة، وتجارة مخدرات، وخطف. وهو من الأشخاص الخطرين، ودائم الحذر في تنقلاته.

بتاريخ 29-7-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة من الشعبة كمينا محكما في مدينة بعلبك أدى إلى توقيفه على متن سيارة "نيسان ساني" لون كحلي -تبين لاحقا أنها مسروقة- تم ضبطها. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط /10/ مفاتيح سيارات و"قسطل حديدي" تستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه، بالاشتراك مع آخرين، على سرقة أكثر من /20/ سيارة من مناطق: البقاع الغربي، زحلة وبعلبك. وأنهم كانوا يسرقون سيّارات من نوع هوندا ذات الطراز القديم. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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