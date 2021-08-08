توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيّارات في مكمنٍ محكم

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار مكافحة سرقة السّيارات، من خلال عمليات نوعية تنفّذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي على مختلف الأراضي اللبنانية، والتي ينتج عنها توقيف أخطر أفراد العصابات المسلّحة المتورطة، ونتيجة المتابعة الاستعلامية ومقاطعة المعلومات، توصّلت عناصر الشّعبة الى تحديد هوية الرأس المدبّر لإحدى تلك العصابات التي تنشط في منطقة البقاع، الذي نفّذ عمليات سرقة عدّة، ويدعى:

أ. س. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)، من أصحاب السوابق بجرائم سرقة سيارات وترويج عملة مزيّفة، وتجارة مخدّرات، وخطف. وهو من الأشخاص الخَطِرين، ودائم الحذر في تنقّلاته.

بتاريخ 29-7-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من الشعبة مكمناً محكماً في مدينة بعلبك ادّى إلى توقيفه على متن سيارة "نيسان ساني" لون كحلي -تبيّن لاحقاً أنّها مسروقة-تمّ ضبطها.

بتفتيشه والسّيارة، تمّ ضبط /10/ مفاتيح سيّارات و"قسطل حديدي" تُستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه، بالاشتراك مع آخرين، على سرقة أكثر من /20/ سيارة من مناطق: البقاع الغربي، زحلة وبعلبك. وأنّهم كانوا يسرقون سيّارات من نوع هوندا ذات الطراز القديم.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.