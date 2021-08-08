الكتل الحارة تنحسر اليوم.. اليكم تفاصيل الطقس!

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تنحسر الكتل الحارة اليوم عن لبنان ليعود الطقس الى صيفي اعتيادي وتتمحور درجات الحرارة حول المعدلات الموسمية، فيما الأجواء تكون مشمسة وتتحول إلى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال تساقط رذاذ محلي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٨ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٦ درجة

– الجو : قليل السحب يتحول غائم جزئياً

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس صفيف معتاد مع انخفاض الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣١ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.

الثلاثاء: طقس صيفي معتاد مع انخفاض الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و ٣١ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.