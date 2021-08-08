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أكد مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي أنه وبعد تطويق عدد من أهالي بلدة شويا في منطقة حاصبيا لشاحنة تابعة لـ"حزب الله" وضعت فيها منصة للصواريخ، عادت الأمور إلى طبيعتها أمس، وعولجت ردود الفعل والدعوات إلى التهدئة التي شددت عليها مختلف الجهات السياسية، معتبرا أن ردات الفعل كانت فردية وعفوية ولو أنها غير مقبولة وغير مرحب فيها.

وأشار المصدر لـ"الشرق الاوسط" إلى أن اتصالات حصلت مع القوى السياسية المعنية ولا سيما "حزب الله" وحصل اتفاق على ضرورة معالجة ذيول الحادثة بسرعة والعمل على توقف الأمور عند هذا الحد، ولا سيما أن الأوضاع في لبنان لا تحمل المزيد من التوتر، فكان التوجه العام من الجميع نحو التهدئة.