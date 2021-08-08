إحباط عملية تهريب أكثر من 2 مليون حبة كبتاغون و2 طن من الحشيشة عبر مرفأ بيروت

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الأنباء الكويتية: أحمد منصور-

أعلن الأمن الداخلي في لبنان عن مصادرة 2 مليون حبة كبتاغون و2 طن من الحشيشة عبر مرفأ بيروت كانت في الطريق الى مكان لم يعلن عنه، وتم اعتقال أفراد الشبكة، وهم لبنانيان وسوري. وكانت المخدرات مخبأة داخل 3 مولدات كهربائية ومحملة على متن شاحنة.

وجرى ضبط العملية بتاريخ 30-7-2021 وتوقيف المذكورين بين بلدة شارون في قضاء عاليه ومدينة بعلبك، كما قامت قوة من الشعبة بالتوقيت ذاته، وبعد التنسيق مع المديرية العامة للجمارك اللبنانية، بمداهمة مكان وجود الشحنة، حيث ضبطت ما يقارب الـ 2.2 مليون حبة «كبتاغون» ونحو 2 طن من مادة حشيشة الكيف، مخبأة في صندوق الشاحنة.

وبالتحقيق مع الأول (م. ش) مواليد 1969، اعترف بأنه كان يقوم بالتنسيق لتنفيذ عملية تهريب المخدرات، وكلف الثاني والثالث بتجهيز صندوق الشاحنة لوضع المخدرات بداخله. كما اعترف الأخيران أنهما قاما بالانتقال إلى بعلبك، حيث عملا على تجهيز الشاحنة ووضع المخدرات في صندوقها وتلحيمه.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الرابع. وجرى التكتم حول وجهة هذه الكمية من المخدرات، بانتظار القبض على الشركاء في بلد التسليم.