النائب بلال عبدالله: تطويق حادثة شويا

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الأنباء الكويتية: عامر زين الدين-

أعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب د. بلال عبدالله «تطويق حادثة شويا وما تبعها من تداعيات على خلفية إطلاق ح-زب الله صواريخ على اسرائيل من المنطقة، وقيام أهالي البلدة باحتجاز راجمة صواريخ من بلدة درزية»، وقال لـ «الأنباء»: «يجب وضع المشكلة في إطارها الصحيح وان المعالجات التي بدأت بنداء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وموقف مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، كانت كافية لوضع الامور في نصابها وعدم استغلالها لزرع فتنة او انشقاق في الصف الوطني».

وأضاف «ما جرى حادث محلي بلا خلفيات سياسية او تخطيط مسبق، وانما لخوف الناس وقلقها من تكرار تجارب سابقة حصلت في عام 2006 في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة راهنا، وذاكرة الاهالي بما حصل عام 69 عندما ردت اسرائيل على الصواريخ الفلسطينية من البلدة بموقف مشابه وسقوط شهداء من ابناء البلدة، وليست موقفا سياسيا مرتبطا بالم-قاومة حيث الصراع الوجودي مع اسرائيل من المسلمات الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون».