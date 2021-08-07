هكذا علّق حزب الكتائب على الإشكال الذي حصل في بياقوت

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صدر عن اقليم المتن الشمالي الكتائبي البيان التالي:



تعليقا على الإشكال الذي حصل في بياقوت اليوم، يؤكد اقليم المتن الكتائبي الاتي:



١- إن معظم الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وليس هناك من مخطوف.

٢- الإشكال فردي وتم تطويقه قبل أن يتطور أكثر، وليس ذي خلفيات حزبية.

٣- إن أي ممارسات ناتجة عن شعور بفائض القوة عند البعض ليست ولن تكون مقبولة، خاصة ان هذه الممارسات باتت متنقلة وتتكرر بوتيرة متسارعة.

٤- يؤيد اقليم المتن الكتائبي مطلب رئيس بلدية بياقوت بوضع قوة ثابتة للجيش اللبناني في هذه النقطة.



يبقى الجيش ضمانة اللبنانيين والمسؤول الوحيد عن أمنهم وحمايتهم.