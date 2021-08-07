من وحي... وحياة العدرا (بقلم الاعلامية هلا حداد)

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وحياة العذرا انا مسيحي

وحياة الإمام علي انا شيعي

وحياة مار مارون انا ماروني

وحياة النبي محمد انا سني

وحياة مار نقولا انا ارتودكسي

وحياة الخمس حدود انا من بني معروف

وحياة سيدة مغدوشي انا كاتوليكي

وحياة سان فاراطان انا ارمني

وحياة لون الأصفر انا حزب الله

وحياة لون الأحمر انا اشتراكي

وحياة لون الاورانج انا تيار وطني

وحياة لون الأخضر الغامق انا حركة امل

وحياة لون الأخضر الفاتح انا مردة

وحياة لون الأزرق انا مستقبل

وحياة الارزة المسيجة بالأحمر انا قوات

وحياة الارزة من ٣ اجزاء انا كتائب

وحياة هيلا هيلا هو انا ثورة

وحياة جورج سوروس انا NGOS

وحياة الدولار انا محتكر

وحياة الفساد انا لبناني

وحياة قطعة الكهربا والمي والمازوت والبنزين والدوا انا لبناني

وحياة التحريض الإعلامي انا لبناني

وحياة الحقد المعشش بالقلوب انا لبناني

وحياة المحاور انا لبناني

وحياة كل لاجيء ونازح ع ارضنا انا لبناني

وحياة الغاز ببحرنا انا لبناني

وحياة الحاكم بأمر مالنا وامرنا انا لبناني

وحياة كل المهاجرين والمنتشرين انا لبناني

وحياة الغابات المحروقة

وحياة الأموال المهربة انا لبناني

وحياة كل ادمي وازعر انا لبناني

وحياة كل مين بدو يعمر المرفأ انا لبناني



وحياة الله.... بطلت اعرف انا مين؟؟؟؟



هلا حداد