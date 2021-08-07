السيد: هنا بيت المؤامرة على المقاومة…

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غرد اللواء جميل السيد في حسابه عبر تويتر يقول:

"‏مقاومة ومؤامرة؟!

أينما تولد مقاومة يكون هنالك مؤامرة عليها،

فكيف إذا كانت مقاومة ضد إسرائيل وما أدراك ما إسرائيل؟

إذن المؤامرة موجودة أصلاً ومستمرة،

فما المفاجئ اليوم؟!

لا شيء مطلقاً،

سوى أنّ المقاومة حمّلَتْ نفسها إبتزاز خصمها وحليفها،

حليفها وخصمها متفقان،

وهي وحدها تدفع الثمن!"

وأكمل كاشفا ماهية المؤامرة على المقاومة و قال:

"وأكثر ما ينجدون به المقاومة عند الحشْرة،

هو بضعة كلمات دعم أو تضامن أو تأييد

لا تقدِّم ولا تؤخّر ،

بينما يطلبون منها بالمقابل أن تقاتل معهم وعنهم ولَهُم في كل شاردة وواردة في مزبلة الدولة،

وهنا بيت المؤامرة على المقاومة…"