ترزيان: لماذا حرمان مناطق المدور والرميل والاشرفية والصيفي من المازوت؟

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غرد النائب هاكوب ترزيان عبر "تويتر": "‏منطقة المدور والرميل والأشرفية والصيفي بسكانها الطيبين ما زالوا يعانون من عقود وإلى يومنا، بخاصة بعدما أصبحت المنطقة منكوبة من جراء جرم الغدر جرم مرفأ بيروت. ألا تستحق هذه المنطقة وتحديدا اليوم رعاية حاضنة وجامعة من الوطن في ظل غياب تام لواجبات الدولة تجاهها؟ ‏ما هو الجرم الذي اقترفته هذه المنطقة ،غير انها حضنت الجميع واليوم كسائر المناطق لا تغذية كهربائية فيها ليضاف على معاناتها حرمانها من المازوت لتزويد المولدات الكهربائية كي يحصل سكانها على أدنى مقومات الصمود".