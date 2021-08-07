حملة تنظيف شاطىء المسبح الشعبي في الميناء طرابلس

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نفذت "جمعية كشاف البيئة في لبنان" حملة تنظيف واسعة لشاطىء المسبح الشعبي في مدينة الميناء- طرابلس، ضمن سلسلة أنشطتها البيئية لهذا العام، والتي تحمل عنوان "البيئة الأفضل تبدأ بك أنت".



نفذ هذه الحملة ثلاثون كشافا ومرشدة من منتسبي فوج الميناء البحري التابع للجمعية، حيث إنتشر الكشافون على طول الشاطىء في أماكن تجمع النفايات وعملوا على إنتشالها وتجميعها وفرزها ومن ثم نقلها لتدويرها.



وقال أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي: "إن جمعية كشاف البيئة، منذ نشأتها، تدعو الى حماية الحياة البحرية وتقوم بأنشطة التوعية في المدارس والأندية، لنشر التوعية الصحية والبيئية بين المواطنين وتعميم فكرة عدم رمي النفايات إلا في الأماكن المخصصة لها، وتعميم ثقافة النظافة العامة والممارسات البيئية السليمة، للحفاظ على بيئة سليمة وشواطىء نظيفة".