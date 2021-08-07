أسرار الصحف ليوم السبت 7 آب 2021

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البناء



قالت مصادر متابعة للوضع داخل الكيان إنّ كلّ القادة السياسيين والعسكريين ألغوا أيّ التزامات مساء اليوم في موعد إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ووصفت الوضع بالوقوف على «رجل ونص» الذي دعاهم السيد نصرالله إليه بانتظار عمليات المقاومة.



اعتبرت مصادر أوروبية أنّ فرنسا تدافع عن موقعها في قيادة الوضع الدولي الغربي والعربي في لبنان ولو كانت تعلم أنّ ذلك ستكون نهايته الفشل لأنّ الحلّ لن يكون إلا برعاية أميركية سعودية تقوم على التوصل الى تفاهم مع إيران تحفظ بعض المصالح لفرنسا…

الجمهورية

إعتبر مسؤول كبير أن مسؤولاً آخر يتمتّع بأخلاقيات «ولن يحتجز ملفاً حسّاساً كما فعل سلفه».



أظهرت تحقيقات حول حادثة خطيرة جرت في الأيام الأخيرة أن لا أبعاد خارجية تقف خلفها خلافاً لما جرى ترويجه عبر بعض المنصات الإعلامية والسياسية.



لاحظت أوساط سياسية أن الخوف من تهاوي إتفاق الطائف في حال عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى مرونة تساعد على ولادتها.

اللواء



التقت التقارير المتعلقة بالتصعيد جنوباً، على أن الأولوية لضبط الوضع، وعدم الذهاب إلى التصعيد!



وفقاً لمطلعين فإن قوة سياسية ليست بوارد التنازل، ولكن من الممكن الاقدام على خطوة تدفع باتجاه إصدار المراسيم الحكومية.



أثرت عمليات القصف المعادي سلباً على حجوزات السفر إلى بيروت، وسرّعت بتقديم حجوزات المغادرة.