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عناوين الصحف ليوم السبت 7 آب 2021

7
AUGUST
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الأخبار

المقاومة تثبّت خطوطها الحمراء
«ميني خلاف» بين عكر ودبلوماسيين: التشكيلات أولاً

 

البناء
المقاومة توقّع بصواريخ الخط الأحمر تثبيت معادلة الردع… والاحتلال يرضخ
مشايخ البياضة وجبل العرب و«القومي» وأرسلان ووهاب: نعم للمقاومة لا للفتنة
لقاء عون وميقاتي: منسوب التشاؤم يتغلب على الإيجابيات… ولا موعد محدّداً

 

الجمهورية
اللقاء السادس: إيجابية بلا ترجمة
جبهة الجنوب: كل الاحتمالات واردة
مواجهة بين الصحة والمركزي: لا دواء
«صواريخ شويا» للبنانيين: «لكم لبنانكم ولي لبناني»

 

اللواء
احتواء التصعيد جنوباً.. والتأليف في مربع الحقائب!
الاجتماع السابع على همَّة الاتصالات.. واحتقان أهلي بعد مصادرة راجمة في شويّا
غانتس يهدد بـ"مفاقمة وضع لبنان" ويطلب تحركًا أميركيًا
مواجهات الاستيطان في الضفة: شهيد وعشرات الجرحى

 

نداء الوطن

يوم توتر كبير من مزارع شبعا وشويّا إلى طريق عاليه
"حزب الله"... لماذا يكرهوننا؟
"مجموعة السبع" تُحمّل إيران مسؤولية الهجوم على "الناقلة"

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