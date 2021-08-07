"الأخبار": كيف يُمكن أن يُعيّن مدير العمليات المالية في مصرف لبنان وزيراً للمالية ويُشرف على التدقيق في عمله السابق؟

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نفت مصادر الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي لـ«الأخبار» أن يكون الاتفاق قد تمّ على الحقائب «الأساسية» في التشكيلة الجكومية الجديدة.

وذكرت "الأخبار" بأنّ السبب الرئيسي لإصرار حركة أمل على تعيين مدير العمليات المالية في مصرف لبنان وزيراً للمالية هو الضغط الذي يُمارسه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة لتعيين «رجُله» الموثوق، وضمان تطيير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفرض قرارات سياسية تؤمّن ديمومة مصالح «حزب المصرف».

وأضافت "الأخبار" أن واحدة من مهام الحكومة الجديدة الأساسية هي إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. و مُدير العمليات المالية في «المركزي» قد يخضع لهذا التدقيق، فكيف يُمكن أن يُعيّن وزيراً للمالية ويُشرف على التدقيق في عمله السابق؟»