الحزب الديمقراطي يرفض المزايدة على المقاومة في حرصها على كل شبرٍ من أرض الجنوب

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أشار الحزب الديمقراطي اللبناني إلى أنّ الردّ الذي قامت به المقاومة الإسلامية صباح اليوم على العدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب يأتي في السياق الطبيعي والحقّ المشروع في الدفاع عن الوطن والأرض والمقدّسات.

واعتبر الحزب في بيان، أنّ ما ظهر في الفيديوهات المسجلة في بلدة شويّا بعد قيام عدد من الأهالي بتوقيف الآلية التي كانت تنقل الصواريخ، تمّ تضخيمه والبناء عليه لغايات في نفس كثيرين، في حين موقف أهالي حاصبيا والمنطقة والموقف العام لأبناء طائفة الموحدين الدروز واضح وصريح، وبوصلتهم معروفة منذ آلاف السنين ولا يبدّلها تبديل.

وأكّد الحزب الديمقراطي ضرورة الإلتفاف حول المقاومة ومساندتها في التصدي للعدو الصهيوني ولاعتداءاته المتكرّرة، رافضاً المزايدة على المقاومة في حرصها على كل شبرٍ من أرض الجنوب كما كل لبنان، وفي حرصها وحمايتها لأهلنا في قرى وبلدات حاصبيا كما في كلّ قرى وبلدات الجنوب ولبنان.

وختم البيان بالتمنّي من جميع أهلنا في الجنوب والغيارى على المقاومة وانجازاتها، بعدم التلهي في صغائر الأمور والتركيز على العمق وعلى دعم المقاومين في بطولاتهم بوجه العدو.